İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Çatışma bölgedeki üslere genişler

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda belirlediği geçiş güzergahı dışındaki yollar "yasa dışı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD rejiminin, gemileri mayınlanmış yasa dışı yoldan geçmeye teşvik etme konusundaki ısrarı, deniz olaylarını her geçen gün artırmış durumda ve saldırgan ABD ordusu, bu hareketin devam etmesi halinde çatışmanın kapsamının bölgedeki saldırgan üslere kadar genişleyeceğini bilmelidir. Bu, ciddi bir uyarıdır."

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'nin kuzey kesiminde petrol yüklerini gemiden gemiye aktaran 4 geminin eş zamanlı şekilde vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ise gece 3 geminin deniz mayınına çarptığını ve gemilerde yangın çıktığını duyurmuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör