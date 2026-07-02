İran'dan ABD'ye istikrar çağrısı: "Kötü niyetli eylemler son bulmalı"
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin Batı Asya’da gerçek barış ve güvenliği sürekli hiçe saydığını belirterek, Washington’un bölgeye ilişkin girişimlerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarını örtbas etme amacı taşıdığını söyledi. İranlı yetkili, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile "kötü niyetli eylemlerinden" gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de düzenlenen toplantıya işaretle ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların "göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını" ifade etti.
"İSTİKRARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASINI PERDELEME AMACI"
Sözcü Bekayi, bu toplantıların Washington'un Batı Asya'daki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini perdelemeyi amaçladığını söyledi.
"KÖTÜ NİYETLİ EYLEMLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"
İranlı yetkili, bölge ülkelerinin, ABD ile İsrail'in son dönemde bölgesel barış ve güvenliği hedef alan saldırıları ile "kötü niyetli eylemlerinden" gerekli dersleri çıkarması ve benzer gelişmelere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.