İran'dan ABD'ye istikrar çağrısı: "Kötü niyetli eylemler son bulmalı"

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn'de düzenlenen toplantıya işaretle ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği toplantıların "göstermelik tutumlardan başka bir şey olmadığını" ifade etti.