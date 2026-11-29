İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: "Taleplerimiz karşılanırsa Hürmüz açılır"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme olmadığını belirterek, Tahran'ın iki günlük planının hala masada olduğunu söyledi. Söz konusu planın kısa sürede sonuç verebileceğini belirten Arakçi, İran'ın taleplerinin karşılanması şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.
İran devlet televizyonuna göre, Arakçi, Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) kuruluşunun 41. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Müzakerelere ilişkin son durumu değerlendiren Arakçi, "ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme yok" dedi.
İran'ın sunduğu iki günlük planın makul ve dengeli olduğunu savunan Arakçi, "Bu plan hem bizim talep ve beklentilerimizi içeriyor hem de karşı tarafın görüşlerini dikkate alacak şekilde hazırlandı. Bize göre plan dengeli" ifadelerini kullandı.