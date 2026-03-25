İran’dan ABD’ye müzakere mesajı! “Vance ile görüşmek istiyoruz” iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken İran'ın müzakere sürecini ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya damadı Jared Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği iddia edildi.

VANCE İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

CNN'in haberine göre İran tarafı, ABD ile yürütülecek müzakere sürecinde JD Vance ile görüşmeyi tercih ediyor. Haberde, Tahran'ın bazı ABD'li isimlerle çalışmak istemediği ifade edildi.

İddiaya göre İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner yerine daha farklı bir diplomatik kanal tercih ediyor.

"SAVAŞI BİTİRMEYE DAHA YAKIN"

Haberde yer alan kaynaklar, Vance'in diğer isimlere kıyasla savaşı sona erdirme konusunda "daha pozitif" bir duruş sergilediği yönünde bir algı olduğunu öne sürdü. Kaynaklar, Vance'in "çatışmayı sona erdirmek konusunda kararlı olacağı yönünde algı olduğunu" da savundu.

Kaynaklardan biri, "Yönetim kimi göndermeye karar verirse, İranlılar onunla anlaşmak zorunda kalacak ancak bu onların bir tercihleri olmadığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNN'e konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'yi müzakerede kimin temsil edeceğine Trump'ın karar vereceğinin altını çizerek, "Başkan'ın bugün belirttiği gibi, Başkan Yardımcısı Vance, Bakan Rubio, Özel Temsilci Witkoff ve Bay Kushner'in hepsi dahil olacak." dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.