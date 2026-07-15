İran'dan ABD'ye müzakere resti: "Savunmaya odaklanmış durumdayız"
İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yeni müzakere sürecine ilişkin, “Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız” dedi. Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran’a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası müzakere planına ilişkin açıklamada bulundu.
"MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"
Şu anda müzakere planlarının olmadığını ve savunmaya odaklandıklarını belirten Bekayi, "Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"HER SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ"
Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran'a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.