İran'dan ABD'ye müzakere resti: "Savunmaya odaklanmış durumdayız"

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yeni müzakere sürecine ilişkin, “Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız” dedi. Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran’a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.

İran’dan ABD’ye müzakere resti: Savunmaya odaklanmış durumdayız
AA

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile olası müzakere planına ilişkin açıklamada bulundu.

İran’dan ABD’ye müzakere resti: Savunmaya odaklanmış durumdayız

"MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"

Şu anda müzakere planlarının olmadığını ve savunmaya odaklandıklarını belirten Bekayi, "Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran’dan ABD’ye müzakere resti: Savunmaya odaklanmış durumdayız

"HER SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYORUZ"

Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran'a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.

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