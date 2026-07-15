İran'dan ABD'ye müzakere resti: "Savunmaya odaklanmış durumdayız"

"MÜZAKERE PLANIMIZ YOK"

Şu anda müzakere planlarının olmadığını ve savunmaya odaklandıklarını belirten Bekayi, "Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.