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  • İran'dan ABD'ye "nükleer santral" uyarısı: Bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiririz

İran'dan ABD'ye "nükleer santral" uyarısı: Bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiririz

İran, ABD'nin nükleer santrallere saldırı düzenlemesi durumunda bu girişimi "bölgedeki savaşın genişletilmesi" olarak değerlendireceklerini açıkladı.

İran’dan ABD’ye nükleer santral uyarısı: Bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiririz
AA

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin, İran'ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'nin, İran'ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD'nin müttefikleri ile yine ABD'nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#DONALD TRUMP #ABD #İRAN

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