İran'dan ABD'ye operasyon tehdidi! "Düşman unsurlarını izliyoruz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor" denildi. Ayrıca, İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD kuvvetlerinin hareketleri ve askeri teçhizatının İran deniz unsurlarının gözetimi altında olduğu belirtildi.

İran’dan ABD’ye operasyon tehdidi! Düşman unsurlarını izliyoruz
İHA

ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD Donanması'na yönelik "operasyon vaktinin" yaklaştığını bildirdi.

İran’dan ABD’ye operasyon tehdidi! Düşman unsurlarını izliyoruz

İRAN: "ABD ASKERLERİNİ İZLİYORUZ"

İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, ABD kuvvetlerinin hareketleri ve askeri teçhizatının İran deniz unsurlarının gözetimi altında olduğu belirtildi.

İran’dan ABD’ye operasyon tehdidi! Düşman unsurlarını izliyoruz

"BEKLEYİN VE GÖRÜN"

DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açıklamasında, "Amerikalılar, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki sularda bulunan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) birliklerine yönelik operasyon vaktine her geçen an daha fazla yaklaşıyor. Bekleyin ve görün" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #ABD

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