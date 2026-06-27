İran'dan ABD'ye rest: "Düşman pişmanlık duyacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 04:36

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran'daki hedefleri vurmasına Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD'nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran'a saldırdığını belirten Azizi, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere veya ateşkes ilkelerine hiçbir bağlılığının olmadığını gösterdi" dedi.

"SUÇLAMA OYUNU ARTIK İŞE YARAMIYOR" ABD yönetimini uyaran Azizi, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı. Azizi, ABD'nin İran'ı suçlama oyununun artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.