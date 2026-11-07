İran’dan ABD’ye savaş resti: Cevabımız yıkıcı olur

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'ye ilişkin mesajlar verdi.

Trump ve ekibinin seçimleri kaybettiğini dile getiren Rızai, "Vance yenilgiyi kabul etti, Rubio ayrılmak üzere, (Savunma Bakanı Pete) Hegseth görevden alınacak, CENTCOM komutanı ise podcast yayıncısı oldu! 'Eğer savaş başlatırsanız yıkıcı bir cevapla karşı karşıya kalacaksınız' şeklindeki bu mesajı Washington'da kime ulaştırmamız gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör