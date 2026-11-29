İran’dan ABD’ye sert çıkış: Ablukayı kırmak için diplomasiyi bekleyemeyiz
İran Ordusu’ndan Tuğgeneral Nozer Nemati, ABD’nin deniz ablukasını aşmak için askeri planların hazırlandığını açıkladı.
İran basınında yer alan haberlere göre İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nemati, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran lideri Mücteba Hamaney'in ablukanın kırılmasına verdiği öneme işaret eden Nemati, hiçbir milletin uzun süreli bir ablukayı kabul etmeyeceğini söyledi.
"Biz asker olarak ablukayı kırmak için diplomasiyi bekleyemeyiz." diyen Nemati, ablukanın askeri yollar ile aşılmasına ilişkin bazı planların öngörüldüğünü ancak diplomasinin de abluka meselesinin takipçisi olduğunu ifade etti.
ABD İRAN'A DENİZ ABLUKASI BAŞLATMIŞTI
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından Tahran 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Buna karşılık ABD, Hürmüz'ü kapatan İran'a 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.
ABD'nin deniz ablukası nedeniyle İran'ın petrol ihracatı büyük oranda azaldı.