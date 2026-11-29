İran basınında yer alan haberlere göre İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nozer Nemati, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran lideri Mücteba Hamaney'in ablukanın kırılmasına verdiği öneme işaret eden Nemati, hiçbir milletin uzun süreli bir ablukayı kabul etmeyeceğini söyledi.

"Biz asker olarak ablukayı kırmak için diplomasiyi bekleyemeyiz." diyen Nemati, ablukanın askeri yollar ile aşılmasına ilişkin bazı planların öngörüldüğünü ancak diplomasinin de abluka meselesinin takipçisi olduğunu ifade etti.