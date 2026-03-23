İran’dan ABD’ye sert darbe! 2 kamikaze İHA imha edildi

İran ordusu, ülkenin güneyinde kritik bir noktada ABD'ye ait insansız hava araçlarını etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

İran ordusundan yapılan açıklamada, Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde konuşlu deniz birliklerine yönelik saldırı girişiminde bulunan iki kamikaze İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği vurgulanarak, "ABD'ye ait iki intihar İHA'sı saldırı gerçekleştirmeden önce imha edildi" denildi.

129 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar ABD-İsrail'e ait 129 İHA'nın savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, 11 Mart'a kadar aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu ABD-İsrail'e ait 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.