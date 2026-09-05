İran'dan ABD'ye tepki: Ticari gemilere saldırılar savaş suçu niteliği taşıyor
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde İran'a ait ticari gemilere düzenlediği saldırıları kınadığını bildirdi. Bakanlık, saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı şekilde gerçekleştiğini, savaş suçu niteliği taşıdığını ve bölgedeki seyrüsefer güvenliğine tehdit oluşturduğunu ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanlığının ABD saldırıları hakkında yayımladığı bildiride, ABD'nin İran'a ait ticari gemilerine yönelik "hukuk dışı" saldırgan girişimlerinin, deniz ablukası ve ekonomik savaşın bir parçası olduğu vurgulandı.
"SAVAŞ SUÇU NİTELİĞİ TAŞIYOR"
Bildiride, saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı şekilde gerçekleştiği, savaş suçu niteliği taşıdığı ve bölgedeki seyrüsefer güvenliğine tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Bakanlık ayrıca, ABD'nin bölgedeki saldırgan eylemlerinden doğacak sonuçlardan yine ABD'nin sorumlu olacağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
ABD ordusu İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurmuştu.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari de, ABD'yi "sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı" konusunda uyarmıştı.