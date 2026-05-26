İran’dan ABD’ye uyarı: Ateşkesi ihlal ettiniz! ‘Karşılık vereceğiz’

İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığından, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD GECE SAATLERİNDE İRAN'A SALDIRMIŞTI

ABD ordusu, dün gece İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas, Cask ve Sirik kentlerine saldırı düzenlemişti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "ABD kuvvetleri, birliklerimizi İran güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak için bugün güney İran'daki hedeflere kendini savunma amaçlı saldırılar düzenledi. Hedefler arasında füze üsleri ve mayın döşemeye çalışan İran tekneleri vardı.

CENTCOM, devam eden ateşkes sırasında itidalli davranarak güçlerini savunmaya devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.