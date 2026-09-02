İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, dün gece ABD’nin başlattığı saldırı dalgasına çok sert sözlerle tepki gösterdi. İran'ın savaşta ve diplomaside yeni stratejiler uygulayacağını söyleyen Rızai, “Kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.
ABD ile İran arasındaki dün gece karşılıklı saldırılar gerçekleşti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin son saldırılarının ardından Washington yönetimine sert bir mesaj gönderdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız.
Yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik ablukaya karşı mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi nasıl sarsacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.