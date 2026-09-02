İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, dün gece ABD’nin başlattığı saldırı dalgasına çok sert sözlerle tepki gösterdi. İran'ın savaşta ve diplomaside yeni stratejiler uygulayacağını söyleyen Rızai, “Kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız
İHA

ABD ile İran arasındaki dün gece karşılıklı saldırılar gerçekleşti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin son saldırılarının ardından Washington yönetimine sert bir mesaj gönderdi.

İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, "Bu çırpınışlarınızla, kendiniz için oluşturduğunuz cehennemin dibinden çıkamayacaksınız.

İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız

Yakında İran'ın savaş alanında, diplomaside ve ekonomik ablukaya karşı mücadelede uygulayacağı yeni stratejinin temellerinizi nasıl sarsacağını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

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İran’dan ABD’ye zehir zemberek sözler! Cehennemin dibinden çıkamayacaksınız

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu. İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

#WASHİNGTON #ABD #İRAN

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