İran’dan Avrupa’ya gözdağı
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Lübnan merkezli El Mayadin televizyonuna konuştu. Rızai, ülkesine yönelik saldırılarda kullanılmaları halinde Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere Ortadoğu dışındaki ABD üslerini vurma tehdidinde bulundu ve "ABD uçaklarının havalandığı üsleri vururuz" dedi. İran lideri Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir ise ABD'nin, İran'ın sunduğu 7 maddeyi kabul etmemesi durumunda hiçbir müzakere gerçekleşmeyeceğini söyledi. İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı konusunda hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde birbirlerine bağırdıklarını yazdı. İsrail'de muhalefet bloğunun bileşenlerinden İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'yu ülkeyi savaşa sürükleyecek güvenlik kararları almaması konusunda uyardı. Hareetz gazetesi ise hükümeti kurma görevini alamayan Netanyahu'nun iktidarını korumak için İran'a karşı savaş çıkarmaya çalıştığını yazdı.
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