İran’dan Avrupa’ya sert mesaj! “Makul öneri sunduk, bahanelerle karşı karşıyayız”

Diplomasiyi çatışmaya tercih ettiklerini belirten Arakçi, "İran adına Avrupalı (İngiltere, Fransa, Almanya) muhataplarıma makul ve uygulanabilir bir plan sundum. Bu öneri, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizi engellemeyi hedefliyor. Ancak taslağın içeriğiyle ilgilenmek yerine İran, şu anda açık bahaneler ve oyalamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin tüm siyasi yapısını temsil etmediğine dair gülünç bir iddia da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İran'a BM yaptırımlarının yeniden uygulanabileceği yönündeki sözlerine tepki gösteren Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Gerçek şu ki, çalışmayan taraf E3/AB diplomasi mekanizmasıdır. İngiltere, Fransa ve Almanya İran'a karşı bahaneler üretiyor."

Arakçi, sundukları önerinin önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizi engellemeyi amaçladığını belirterek, "Ancak taslağın içeriğine odaklanmak yerine İran, açık bahaneler ve oyalamalarla karşı karşıya bırakılıyor." dedi.

"SORUMLULUK SADECE İRAN'A AİT DEĞİL"

İran'ın Avrupa ile müzakerelerde sunduğu öneri taslağına değinen Arakçi, ilerlemek için bir yol olduğunu, ancak bu sürecin sorumluluğunu yalnızca İran'ın üstlenemeyeceğini belirtti. Arakçi, "Belki de asıl sorun Avrupa diplomasisinin oyunun dışında kalmasıdır. BM Güvenlik Konseyi devreye girerek çatışma yerine diplomasiye öncelik vermelidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladık ve Avrupa'ya adil ve dengeli bir teklif sunduk" ifadelerini kullandı.

"İRANLILARDAN ALDIĞIMIZ SON HABERLER CİDDİ DEĞİL"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe gireceğini söylemişti. Nükleer görüşmelerde ilerleme sağlanamadığına işaret eden Macron, "İranlılardan aldığımız son haberler ciddi değil" ifadelerini kullanmıştı.

BM GÜVENLİK KONSEYİNDE KRİTİK OYLAMA

Bugün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, Güney Kore tarafından sunulan "İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasına ilişkin karar tasarısı" oylanacak. Tasarı, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonrası kaldırılan BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymayı amaçlıyor. Kararın kabul edilmesi ve tarafların 28 Eylül'e kadar yeni bir anlaşmaya varamaması halinde İran'a yönelik yaptırımlar tekrar devreye girecek.

Diplomasiyi çatışmaya tercih ettiklerini belirten Arakçi, "İran adına Avrupalı (İngiltere, Fransa, Almanya) muhataplarıma makul ve uygulanabilir bir plan sundum. Bu öneri, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizi engellemeyi hedefliyor. Ancak taslağın içeriğiyle ilgilenmek yerine İran, şu anda açık bahaneler ve oyalamalarla karşı karşıya bırakılıyor. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin tüm siyasi yapısını temsil etmediğine dair gülünç bir iddia da yer alıyor" ifadelerini kullandı.