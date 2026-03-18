İran’dan BAE’deki üsse saldırı: Avustralya tesisleri zarar gördü

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Minhad Hava Üssü'ne yönelik saldırısında bir mühimmat üssün yakınına isabet etti.

AVUSTRALYA TESİSLERİNDE HASAR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, isabet sonrası çıkan yangında Avustralya ordusunun kullandığı konaklama alanı ile sağlık tesisinde hasar oluştuğunu duyurdu.

Albanese, saldırıda hiçbir Avustralya askerinin yaralanmadığını belirterek, tüm personelin güvende olduğunu vurguladı.

Al Minhad Hava Üssü'nde İngiliz ve sınırlı sayıda ABD personelinin yanı sıra 100'den fazla Avustralya askeri bulunuyor.

Üs, Avustralya tarafından Orta Doğu'daki askeri, lojistik, gözetleme ve eğitim faaliyetlerinin merkezi olarak kullanılıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.