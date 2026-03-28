İran'dan BAE'ye füze saldırısı: 6 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de İran'ın ateşlediği balistik füzelerden düşen enkaz parçaları nedeniyle 5 Hindistanlı ve 1 Pakistanlı olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
İran, ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran ordusu, bir kez daha balistik füzelerle BAE'yi hedef aldı.
5 HİNDİSTAN VE 1 PAKİSTAN VATANDAŞI YARALANDI
Abu Dabi Medya Ofisinden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediği, füzelerden düşen parçalar nedeniyle 5 Hindistan ve 1 Pakistan vatandaşının yaralandığı ifade edildi.
Yapılan ayrı bir açıklamada ise Halife Sanayi Bölgesi'nde düşen füze parçalarının 3 noktada yangına yol açtığı, alevlere müdahalenin sürdüğü aktarıldı.