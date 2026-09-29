İran’dan Basra Körfezi açıklaması: ABD’ye ait savaş gemisi kalmadı

İran yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Muhibbi, Basra Körfezi'ndeki ABD gemileri hakkında konuştu.

Basra Körfezi'nde ABD'ye ait savaş gemisi kalmadığını ve gemilerin Hürmüz Boğazı'nın 500 kilometre güneyine çekildiğini öne süren Muhibbi, mevcut durumda ABD'nin tehdit söylemlerinin yenilgilerini zafer gibi sunma çabasını yansıttığını ifade etti.

Muhibbi ayrıca, savaş zamanında Basra Körfezi'nde 40'a yakın ABD savaş gemisinin bulunduğunu ve ABD'nin "Arap Denizi'nden" de çekileceğini savundu.