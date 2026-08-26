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İran'dan BM'ye ABD mektubu: "Yeni yaptırımları ekonomik terörizmdir"

İran'dan BM'ye ABD mektubu: "Yeni yaptırımları ekonomik terörizmdir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “ABD’nin İran’a yönelik yeni ekonomik yaptırımları ekonomik terörizm operasyonu” dedi. ABD'nin söz konusu uygulamalarının sivilleri gıda, ilaç, tıbbi ekipman ve enerji gibi temel ihtiyaçlara erişimden mahrum bırakarak ‘toplu cezalandırma’ anlamına geldiğini vurgulayan Arakçi, BM ile üye ülkelerden ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerini kınamalarını istedi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2026 22:04

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını 'ekonomik terörizm operasyonu' olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Güvenlik Konseyi Başkanı'na ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin mektup gönderdi.

Arakçi mektubunda, ABD'nin ikincil yaptırımlar ve finansal sistemden dışlama tehdidiyle bağımsız ülkeleri İran'la yasal ekonomik ilişkilerini sonlandırmaya zorladığını kaydederek, bu uygulamaların BM Şartı'ndaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.