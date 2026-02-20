Haberler

İran’dan BM’ye mektup: “Orantılı bir şekilde karşılık verilecektir”

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’nda hitaben mektup yayımladı. İravani mektubunda, ABD’nin bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riskini vurgularken, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

İravani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben bir mektup yayımladı. Mektupta İravani, ABD'nin "güç kullanımına" yönündeki tehditlerinin sürdüğünü, bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığını ifade etti. İravani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "gerçek saldırı riskleri barındırdığını" belirterek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu ifade eden İravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını belirtti. İravani, ABD'nin de bu görüşmelere ciddiyet ve samimiyetle yaklaşması, BM ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, kalıcı ve dengeli bir çözümün mümkün olacağını ifade etti.