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  • İran Avrupa'daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai'den dikkat çeken saldırı açıklaması!

İran Avrupa'daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai'den dikkat çeken saldırı açıklaması!

ABD-İran arasındaki anlaşmazlık henüz nihayete kavuşmazken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamasında saldırı sinyalleri veren Rızai, hedef olarak bu sefer Avrupa'daki ABD üslerini gösterdi. Rızai açıklamasında, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

İran Avrupa’daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai’den dikkat çeken saldırı açıklaması!
AA AA
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Lübnan'ın Al Mayadeen televizyonuna konuştu. ABD'nin saldırı tehditlerini değerlendiren Rızai, saldırı sonrasında başlayacak savaşın kısa süreli olmayacağını belirterek, "Amerikalılar, herhangi bir saldırı hatasına yeltenirse yakındaki üslerle yetinmeyeceğiz, ABD'nin uzak bölgelerdeki üslerini de hedef alacağız." dedi.

İran Avrupa'daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai'den dikkat çeken saldırı açıklaması!

Rızai, "Füzelerimizin oralara erişemeyeceğini düşündükleri bazı adaları hedef alabiliriz. ABD'nin Avrupa ülkelerindeki bazı askeri üslerini de hedef alabiliriz." ifadelerini kullandı.

İran Avrupa'daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai'den dikkat çeken saldırı açıklaması!

Genel Sekreter Rızai, ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin ABD'nin İran'a karşı askeri saldırısında işbirliği yapmaması gerektiğini söyledi.

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İran Avrupa'daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai'den dikkat çeken saldırı açıklaması!

Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

#BASRA KÖRFEZİ #İRAN #ABD

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