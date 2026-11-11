İran Avrupa’daki üsleri mi hedef alacak? Muhsin Rızai’den dikkat çeken saldırı açıklaması!

Rızai, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle ekonomi ve güvenlik alanlarında işbirliğini kapsayan ortak bir birlik kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.

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