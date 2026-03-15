İran’dan casus operasyonu
İran ordusu, İsrail'in askeri istihbarat birimi Aman'ın siber operasyon ve veri işleme birimiyle bazı hava üslerini İHA'yla hedef aldığını açıkladı. İran ordusu açıklamasında, "Cesur ve şehit komutanlarımızın anısına işgal altındaki topraklarda bulunan Aman İstihbarat Teşkilatı hedef alındı. Düşmanlardan İran vatandaşlarına karşı işledikleri suçların intikamı alınacak" denildi. İran Polis Teşkilatı ise casusluk yaptıkları şüphesiyle 54 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Öte yandan İran, 3 eyalette ABDİsrail ile bağlantılı "paralı asker hücrelerine" yönelik operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.