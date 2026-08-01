İran’dan dikkat çeken çıkış: En kötü senaryolara hazırız

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, "Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek." dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör