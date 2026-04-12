İran’dan dikkat çeken ‘Hürmüz’ açıklaması: Anahtarı bizim elimizde

İranlı üst düzey yetkili, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine atıfla, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim ellerimizdedir." ifadelerini kullandı.

İran’dan dikkat çeken ‘Hürmüz’ açıklaması: Anahtarı bizim elimizde
AA

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, X sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.

