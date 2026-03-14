İran’dan dikkat çeken iddia: “USS Abraham Lincoln bölgeden kaçtı”

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İran medyasında yer alan haberlere göre Şikarçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin söz konusu uçak gemisini hedef aldığını ve geminin operasyonel menzilden çekildiğini öne sürdü.

"UÇAK GEMİSİ MENZİLDEN ÇEKİLDİ" İDDİASI

İranlı sözcü, ABD'nin bölgedeki en büyük askeri unsurlarından biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin İran tarafından etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Şikarçi, geminin yaşanan gelişmelerin ardından operasyonel menzilden çekilerek bölgeden uzaklaştığını söyledi.

"ABD'YE GÜVENMEYİN" ÇAĞRISI

Şikarçi, bölge ülkelerine de ABD'ye güvenmemeleri çağrısında bulundu.

İranlı komutan, "Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamaz." ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Şikarçi ayrıca "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" gerektiğini savundu.

İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini de iddia etti.