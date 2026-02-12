İran’dan Erdoğan’a müzakere teşekkürü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'yle müzakerelerde Türkiye'nin yapıcı rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump'ın İran'ın füze programına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek "Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" dedi. Trump, İran'la varacakları bir anlaşmanın nükleer programı her türlü kapsayacağını belirterek anlaşmanın İran'ın balistik füze programını da hedef alması gerektiğini ifade etmişti.