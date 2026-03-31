İran’dan fırlatılan 4’üncü füze düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir" denildi. Bu savaşın başından bu yana Türkiye'ye yönelen 4'üncü füze oldu. Öte yandan İran, Kuveyt'teki tuzdan arındırma tesisine saldırının, "İran'ı suçlamak amacıyla" İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.