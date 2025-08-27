İran'dan Fransa, Almanya ve İngiltere ile "yaptırım ve nükleer program" konulu görüşme

İran, Fransa, Almanya ve İngiltere ile İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, kendisine uygulanan yaptırımları ve nükleer programını ele aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile katıldıklarını belirterek, "Her iki taraf da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla ilgili tutumlarını karşılıklı olarak açıkladı" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ülkesinin diplomasiye bağlılığını vurgulayarak, her iki taraf için de fayda sağlayacak diplomatik bir çözümden yana olduklarını bildirdi. Garibabadi, "Artık üç Avrupa ülkesi ve BM Güvenlik Konseyi'nin doğru bir karar verme ve diplomasiye zaman ile alan tanıma vakti geldi" dedi.

"MÜZAKEREDE, İRAN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI KONUSUNDAKİ TALEBİNİ&NBSP;AVRUPA TARAFINA İLETTİ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de görüşmelere ilişkin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki müzakerede, İran yaptırımların kaldırılması ve nükleer haklar konusundaki talebini açıkça Avrupa tarafına iletti. Avrupalılara hukuken tetik mekanizmasını (Snapback) kullanma haklarının olmadığını ve böyle bir adım atarlarsa bunun sonuçlarının kendilerine ait olacağını söyledik" ifadelerini kullandı.

Bekayi, ayrıca önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki temasların devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.