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İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa'nın süpermarketlere yönelik siber saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına sert tepki gösterdi. Arakçi, “Buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor” ifadelerine yer verirken, “Biz okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 23:35

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un dün 11 ve 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 700'den süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğuna dair yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

Arakçi, "Halkının şikayetlerini gidermeyi bir yana bırakın, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor.