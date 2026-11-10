İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa'nın süpermarketlere yönelik siber saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına sert tepki gösterdi. Arakçi, “Buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor” ifadelerine yer verirken, “Biz okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" dedi.

İran’dan Fransa’ya sert sözler: Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler
İHA İHA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot'un dün 11 ve 12 Ekim'de gerçekleştirilen ve 700'den süpermarketi hedef alan siber saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun olduğuna dair yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

Arakçi, "Halkının şikayetlerini gidermeyi bir yana bırakın, buzdolaplarını yönetmekten bile aciz olan Fransa hükümeti, başarısızlıklarının sorumluluğunu başkalarına yüklemeye çalışıyor.

İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

Evet, İran güçlü bir devlettir. Ancak Fransa'nın aksine biz, Gazze'deki katliamlara destek vererek veya okulları ve hastaneleri bombalayarak gücümüzü göstermiyoruz" dedi.

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İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

FRANSA İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİ'Nİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRMIŞTI


Fransa Dışişleri Bakanlığı, Barrot'un açıklamalarının ardından bugün İran'ın Paris Büyükelçisinin sabah saatlerinde bakanlığa çağırmıştı.

İran’dan Fransa’ya sert sözler: “Buzdolaplarını yönetmekten bile acizler”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yaptığı açıklamada, "Bu, topraklarımıza yönelik ilk geniş çaplı sabotaj amaçlı siber saldırı olup ulusun çıkarlarına ve Fransız halkının güvenliğine yönelik büyük bir saldırı teşkil etmektedir" demişti.

#İRAN #FRANSA

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