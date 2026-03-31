İran’dan hava savunma hamlesi! ’ABD ve İsrail’e ait 4 SİHA düşürüldü’

Tahran yönetimi, İsfahan semalarında ABD ve İsrail'e ait insansız hava araçlarının vurulduğunu açıkladı.

3 MQ-9 SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'ye ait 2 adet MQ-9 tipi SİHA'nın dün hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

İran ordusu ise bugün sabah saatlerinde aynı bölgede bir MQ-9 SİHA'nın daha vurulduğunu duyurdu.

Açıklamalarda ayrıca, Elburz eyaletinde İsrail'e ait Orbiter tipi bir silahlı insansız hava aracının da düşürüldüğü ifade edildi.

ABD-İSRAİL'E AİT TOPLAM 146 İHA İMHA EDİLDİ

İran Silahlı Kuvvetleri, söz konusu SİHA'ların vurulduğu anın radar görüntülerini yayımladı.

Ordunun açıklamasına göre, bu son müdahale ile İran'ın entegre hava savunma sistemleri tarafından ülke genelinde düşürülen ABD-İsrail'e ait insansız hava araçlarının sayısı 146'ya ulaştı.