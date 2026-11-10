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İran’dan Hürmüz açıklaması: “Şuan ABD ile müzakere yürütülmüyor”

İran’dan Hürmüz açıklaması: “Şuan ABD ile müzakere yürütülmüyor”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin İran’ın şartlarına açık ve net yanıt vermemesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ifade eden Rızai, Hürmüz Boğazı'nın Tahran yönetiminin öne sürdüğü 7 şart yerine getirilene kadar açılmayacağını yineledi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 20:15 Son Güncelleme: 10 Kasım 2026 20:16

Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD'den İran'ın şartlarına açık ve net yanıt vermesini istediklerini ancak Washington yönetiminin şimdiye kadar bu yönde bir yanıt sunmadığını, aldatıcı yanıtlar verdiğini ifade etti.

"ŞUAN ABD İLE MÜZAKERE YÜRÜTÜLMÜYOR" ABD'nin müzakerelerin devam ettiğine ilişkin açıklamalarının ekonomik baskıyı azaltmak ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla yapıldığını savunan Rızai, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın belirlediği 7 şartın yerine getirilmesine kadar yeniden açılmayacağını yineledi.