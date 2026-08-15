İran’dan ’Hürmüz Boğazı’ yanıtı: Tweet veya uçak gemisiyle ele geçirilemez

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'na yönelik ilhak söylemlerini eleştirdi.

"İRAN NE TEHDİTLERDEN KORKAR NE DE GÜÇ GÖSTERİLERİYLE SİNDİRİLEBİLİR"

Stratejik su yolunun güç gösterileriyle teslim alınamayacağının altını çizen Garibabadi, "Trump, İran'ı yendikten sonra Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğini söylemiş. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle ne bir uçak gemisiyle ne kararname çıkararak ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterileriyle sindirilebilir" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN'INDIR, ÖYLEDİR VE ÖYLE KALACAKTIR"

Açıklamasında Washington'a seslenen Garibabadi, "Bir kez ve herkes için gerçeği kabul edin: Bugüne kadar ağır ve stratejik yenilgiler aldınız. Hürmüz Boğazı İran'ındır, öyledir ve öyle kalacaktır; bu boğaz yalnızca İran'ın emriyle kapatılıp açılacaktır. Gerçekleri kabul edip hayal kurmaktan vazgeçmediğiniz sürece İran ablukayı uygulamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir etkinlikte İran'ın yenilgiye uğratılmasının ardından Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör