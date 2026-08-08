İran'dan "Hürmüz" şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ifade etti. Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması başta olmak üzere çeşitli şartlar sıraladı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, Hürmüz Boğazı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
"ABD DAVRANIŞLARINI DÜZELTENE KADAR AÇILMAYACAK"
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak." ifadelerini kullandı.
5 ŞART SIRALADI
Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi" gerektiğini belirtti.