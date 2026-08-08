İran'dan "Hürmüz" şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını ifade etti. Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları kaldırması başta olmak üzere çeşitli şartlar sıraladı.

İran’dan Hürmüz şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak
AA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, Hürmüz Boğazı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İran’dan Hürmüz şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak

"ABD DAVRANIŞLARINI DÜZELTENE KADAR AÇILMAYACAK"

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ABD'nin tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu dile getiren Zülkadr, "ABD davranışlarını düzeltene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak." ifadelerini kullandı.

İran’dan Hürmüz şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak

5 ŞART SIRALADI

Zülkadr, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'nin "İran'ın dondurulmuş varlıklarını koşulsuz olarak serbest bırakması, deniz ablukasını sona erdirmesi, deniz ve hava kuvvetlerini İran çevresinden çekmesi, yaptırımları kaldırması ve İran'a karşı yürüttüğü son iki savaş için tazminat ödemesi" gerektiğini belirtti.

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İran’dan Hürmüz şartı: ABD tutumunu değiştirene kadar açılmayacak

İranlı yetkili, ayrıca ABD'nin Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki İran müttefiklerine karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmesi, İran'ı tehdit etmemesi ve "İran milletinin mukaddesatına hakaret etmemesi" şartlarını da öne sürdü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#LÜBNAN #YEMEN #İRAN #IRAK

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