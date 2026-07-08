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İran’dan Hürmüz tehdidi: “Herhangi bir saldırıda kapatılacak”

İran’dan Hürmüz tehdidi: “Herhangi bir saldırıda kapatılacak”

İran devlet televizyonu’nun İranlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve karşılık vereceğini söyledi. Söz konusu kaynak, “İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 19:10 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2026 19:27

İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağını ve saldırılara şiddetli karşılık vereceğini söyledi.

Söz konusu kaynak, son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek, İran'ın, Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı.