İran’dan Hürmüz tehdidi: “Herhangi bir saldırıda kapatılacak”

İran devlet televizyonu’nun İranlı bir kaynağa dayandırdığı habere göre, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısında İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ve karşılık vereceğini söyledi. Söz konusu kaynak, “İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." dedi.

İran’dan Hürmüz tehdidi: Herhangi bir saldırıda kapatılacak
AA

İran devlet televizyonu Press TV, İranlı bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, İran'ın olası bir ABD saldırısı durumunda Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatacağını ve saldırılara şiddetli karşılık vereceğini söyledi.

İran’dan Hürmüz tehdidi: Herhangi bir saldırıda kapatılacak

Söz konusu kaynak, son iki günde yaşanan gelişmelerin Tahran'ın kararlılığını artırdığını ve yeni bir askeri stratejiyi hayata geçirdiğini ifade ederek, İran'ın, Hürmüz Boğazı için savaşmaya hazır olduğunu aktardı.

İran’dan Hürmüz tehdidi: Herhangi bir saldırıda kapatılacak

Ayrıca İran'ın, hedef bankasını güncellediğini ve uğradığı her saldırıya misli ile karşılık vereceğini vurgulayan kaynak, mutabakat zaptına göre, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin İran'ın belirlediği düzenlemeler kapsamında gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İran’dan Hürmüz tehdidi: Herhangi bir saldırıda kapatılacak

İlgili kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik son açıklamaları ile hiçbir kazanım elde edemeyeceğini ve müzakereleri de kesinlikle kaybedeceğini savunarak, "Her türlü tehdide güçlü bir karşılık verilecektir.

İran’dan Hürmüz tehdidi: Herhangi bir saldırıda kapatılacak

İran, ABD ile bölgedeki ortakları arasında hiçbir ayrım yapmıyor." ifadelerini kullandı.

#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!