İran’dan iddia: Dubai’de iki sığınaktaki 500 ABD askerini vurduk
İran Hatemü'l Enbiya Merkezi Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Dubai'de yaklaşık 500 ABD askerinin bulunduğu iki "gizli sığınağın" füze ve drone'larla hedef alındığını iddia etti. Zülfikari, "Geçtiğimiz saatlerde Dubai'de tespit edilen iki gizli sığınağa, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay ve Deniz Kuvvetleri tarafından hassas güdümlü füze ve drone'larla operasyon düzenlenmiştir. İlk sığınakta 400'den fazla, ikincisinde ise 100'den fazla işgalci Amerikan askeri bulunuyordu. Her iki mekân da tam isabetle vurulmuş ve çok ağır kayıplar verdirilmiştir" dedi. Öte yandan İran'ın, Körfez ülkelerindeki ABD hedeflerine misilleme saldırıları da sürüyor. Suudi Arabistan'daki ABD üssüne yapılan saldırıda yakıt ikmal uçakları hasar aldı, 10 ABD askerinin yaralandığı iddia edildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve limandaki radar sistemlerinin büyük zarar gördüğü bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'ye atılan füzenin engellenmesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle üçüncü bir yangın çıktı, yaralı sayısı da 6'ya yükseldi. Suudi Arabistan Riyad'da ABD Büyükelçiliği SİHA'yla hedef alındı.