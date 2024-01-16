İran’dan Irak ve Suriye’ye yönelik misilleme saldırıları

İran, dün gece yarısı Suriye ve Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki bazı hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında Erbil'deki saldırılarla ilgili, "İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi" denildi. Suriye'deki saldırılarla ilgili olarak ise, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DEAŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırıya işaret edildi. ABD ise aldırılarda vurulan tesisleri ve zarar gören personelleri olmadığını bildirdi.