İran’dan İsrail’e büyükelçilik uyarısı: “Meşru hedef olarak göreceğiz”
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail’in İran’ın Lübnan’daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönündeki tehditlere cevap verdi. Şikarçi, böyle bir senaryoda karşılık verileceğinin altını çizerken, “İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz” dedi.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirtti.
Şikarçi, "Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" ifadelerini kullandı.
İsrail'in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran'ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan'daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz.