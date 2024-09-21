İran’dan İsrail’e gözdağı geçidi! İlk kez sergilendi

İran'da "Kutsal Savunma Haftası" olarak adlandırılan İran-Irak savaşının başlangıcının 44'üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'da, 1979 yılında gerçekleşen devrimin lideri Humeyni'nin türbesinde askeri geçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı törende 23 tip balistik füze ve insansız hava araçları sergilendi.

Törende yeni geliştirilen 1000 kilometrelik menzile sahip "Cihad" adlı balistik füze ile keşif ve saldırı operasyonları için geliştirilen "Şahid-136 B" adı verilen kamikaze insansız hava aracı da ilk kez sergilendi.