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Haberler Dünya Haberleri İran'dan İsrail'e gözdağı: Aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak
Giriş Tarihi: 19.4.2024 15:11 Son Güncelleme: 19.4.2024 15:41

İran'dan İsrail'e gözdağı: Aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak

İran Dışişleri Bakanı Huseyin Emir Abdullahiyan, İsrail’in İran’ın İsfahan kentinde düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. New York’ta CNN International’a konuşan Abdullahiyan, İsrail’in aynı hatayı tekrarlaması durumunda İran’ın yanıtının sert ve nihai olacağını belirterek, “Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk.” dedi.

İHA
İran’dan İsrail’e gözdağı: Aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, New York'ta CNN International'de Erin Burnett'e röportaj verdi. Abdullahiyan, "İsrail rejiminin yeniden maceraya soyunması ve İran'ın çıkarlarına karşı eylemlerde bulunması halinde bir sonraki yanıtımız hızlı ve en üst düzeyde olacaktır" dedi.

"YANITIMIZ SERT VE NİHAİ OLACAK"

İsrail'in "bir önceki hatayı" tekrarlamamasını umduklarını söyleyen Abdullahiyan, "Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, uyarının Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray'a iletildiğini kaydederek, "Batı Asya'da tansiyonu yükseltmek ya da krize neden olmak amacında değiliz" dedi.

"BEYAZ SARAY'IN İSRAİL'E İZİN VERMEYECEĞİNİ UMUYORUZ"

"Olabilecek bir saldırıya yanıtın detayları silahlı kuvvetlerimiz tarafından tasarlandı" diyen Bakan Abdullahiyan, herhangi bir İsrail eyleminin ABD tarafından durdurulacağını ve Beyaz Saray'ın "macera arayışındaki İsrail'e izin vermeyeceğini" umduklarını söyledi. Abdullahiyan, "İran'ın İsrail'e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıdaki amacı uyarmak, eşit eylemde bulunmak ve karşılık verecek araçlara sahip olduğumuzun bilinmesini sağlamaktı" dedi.

"EN AZ 300 FÜZE VE DRON FIRLATILDI"

İran tarafından en az 300 füze ve dron fırlatıldığını aktaran İranlı Bakan, bunun "asgari çerçevede kaldığını" ve İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık olarak "meşru savunma" eylemi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk" açıklamasını yaptı.

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İran'dan İsrail'e gözdağı: Aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak
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