İran’dan İsrail’e gözdağı: Aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert olacak

"EN AZ 300 FÜZE VE DRON FIRLATILDI"

İran tarafından en az 300 füze ve dron fırlatıldığını aktaran İranlı Bakan, bunun "asgari çerçevede kaldığını" ve İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına karşılık olarak "meşru savunma" eylemi olduğunu söyledi. Abdullahiyan, "Karşılıklı operasyonlarımız asgari düzeyde gerçekleştirildi. Çünkü birden fazla noktayı vurmayı hedeflemiyorduk" açıklamasını yaptı.