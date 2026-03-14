İran’dan İsrail’e İHA saldırısı: Askeri istihbarat ve hava üsleri hedef alındı

İran ordusu, İsrail'e yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini ve İsrail ordusuna ait kritik askeri hedeflerin insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu.

İran ordusundan yapılan açıklamada saldırıların İsrail'in askeri istihbarat altyapısı ile bazı hava üslerini hedef aldığı ifade edildi.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, İsrail'in askeri istihbarat teşkilatı Aman ile 8200 siber operasyon ve veri işleme biriminin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

İran ordusu ayrıca İsrail ordusuna ait bazı savaşçı birliklerin toplandığı noktaların da saldırı kapsamında vurulduğunu iddia etti.

"ŞEHİT KOMUTANLARIN ANISINA"

İran ordusu açıklamasında "Sevgili İran'ımızın cesur ve şehit komutanları anısına, bu sabah işgal altındaki topraklarda bulunan Aman İstihbarat Teşkilatı, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ve işgalci rejimin bir dizi savaşçısının toplanma yeri, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından İHA saldırılarıyla hedef alındı" denildi.

Saldırıların devam edeceği ve "düşmanlardan İran vatandaşlarına karşı işledikleri suçların intikamının alınacağı" belirtildi.