İran’dan İsrail’e İHA saldırısı: “Birussebi’deki askeri karargahı hedef aldık”

İran ordusu, İsrail'in güneyinde bulunan Birussebi'deki İsrail ordusu karargahına insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada son operasyonlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

İHA'LARLA ASKERİ KARARGAH HEDEF ALINDI

Açıklamada, İran ordusuna bağlı insansız hava aracı birliklerinin operasyon kapsamında İsrail'deki askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

İran ordusu, "Ülkenin farklı bölgelerinden fırlatılan insansız hava araçlarıyla Birussebi'de bulunan İsrail Savunma Kuvvetleri karargahına saldırı düzenledik." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

İran tarafından yapılan açıklamada saldırının kapsamlı bir operasyonun parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu operasyonların önümüzdeki saatlerde İsrail'deki diğer önemli askeri üs ve noktaları da hedef alarak devam edebileceği kaydedildi.