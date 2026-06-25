İran’dan İsrail’e ‘Lübnan’ın tamamını terk edin’ çağrısı

Kaani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in Lübnan'daki işgalini sona erdirmesi gerektiğini belirtti.

"BU TOPRAKLAR İŞGALCİLERİN OYUN ALANI DEĞİL, DİRENİŞ VE AZİM ALANIDIR"

İsrail'in Lübnan'ın tamamını terk etmesi gerektiğini vurgulayan Kaani, "Bu topraklar işgalcilerin oyun alanı değil, direniş ve azim alanıdır. Siyonistler bugün kendi özgür iradeleriyle geri çekilmezlerse, yarın aşağılanma ve çaresizce yenilgi içinde kaçmak zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör