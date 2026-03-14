İran’dan İsrail’e misilleme: Tel Aviv ve Kudüs’te patlama sesleri

İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle İsrail'in birçok kentinde alarm verildi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğu bildirildi.

Başkent Tel Aviv'de sirenlerin çalmasının ardından gökyüzünde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildi ve halktan sığınaklara girmeleri istendi.

KUDÜS SEMALARINDA PATLAMALAR

İsrail ordusunun misillemenin sona erdiğini açıklamasından yalnızca birkaç dakika sonra bu kez Doğu Kudüs'te sirenler devreye girdi.

Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görülürken, bölge semalarında çok sayıda güçlü patlama sesi duyuldu.

EYLAT'TA YARALILAR VAR

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misilleme saldırılarında ülkenin güneyindeki Eylat kentinde biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığını açıkladı.