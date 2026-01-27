İran’dan İsrail’e sert tepki: “Lübnan saldırıları kabul edilemez”

İran Dışişleri Bakanlığının, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısını kınadığı ifade edildi.

Hizbullah'a bağlı El-Menar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve suikast eylemlerini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

BM'YE VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak basın mensuplarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyen Bekayi, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri (BM) konuyla ilgili harekete geçmeye çağırdı.

Bekayi ayrıca İsrail'in, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını sık sık ihlal ettiğine vurgu yaparak bölge ülkelerinin "İsrail'in hukuk tanımaz davranışları" karşısında tavır alması gerektiğini söyledi.

İsrail, dün Lübnan'ın güneyindeki Tire şehrinde bir aracı hedef almıştı.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, El-Menar televizyonu çalışanı Ali Nureddin'in Tire şehrinde İsrail ordusu tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü duyurmuştu.