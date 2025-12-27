İran’dan İsrail’e sert tepki: Somaliland kararı uluslararası hukuka aykırı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bakanlığın internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in bu hamlesinin Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik açık bir girişim olduğunu belirtti. Bekayi, söz konusu adımın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

"KIZILDENİZ'DE GÜVENSİZLİK ARTAR"

İsrail'i bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmakla suçlayan Bekayi, bu tür girişimlerin Kızıldeniz'de güvenliği zayıflatacağını ve yeni gerilimlere yol açacağını dile getirdi. İran'ın, Somali'nin ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki tutumunun net olduğunu vurguladı.

Bekayi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği'nin İsrail'i kınayan açıklamalarına destek verdiklerini belirterek, uluslararası toplumu İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı açık tavır almaya çağırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etti ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmadı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.