İran’dan İsrail’in orta kesimine füze saldırısı: 5 kişi yaralandı

İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde geniş bir bölgede sirenler çaldı.

FÜZE PARÇALARI YARALADI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'dan atılan çok başlıklı füzenin parçalarının Kfar Kasım beldesine düştüğünü ve 5 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

The Times of Israel, füze parçalarının bir binaya ve yola isabet ettiğini, bazı araçların ise ciddi şekilde zarar gördüğünü aktardı.

Israel Hayom gazetesi ise Kfar Kasım'da 11 noktaya, önleme sonrası füze parçalarının ve şarapnelin düştüğünü paylaştı.