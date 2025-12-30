İran’dan Kanada çıkışı: Deniz Kuvvetleri “terör örgütü” ilan edildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın 19 Haziran 2024'te Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü ilan ettiği hatırlatılarak, bu adımın uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu. Açıklamada, "Karşılıklı önlem ilkesi uyarınca Kanada Deniz Kuvvetleri terör örgütü ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD DE BENZER ADIM ATMIŞTI

ABD, 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almış, İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, 19 Haziran 2024'te İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.