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İran'dan Katar'da müzakere açıklaması: "ABD tarafı ile görüşme yapılmadı"

İran'dan Katar'da müzakere açıklaması: "ABD tarafı ile görüşme yapılmadı"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 19:57

İran devlet televizyonuna göre, Katar'a giden İran heyetinin başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğu Doha'da İran heyetinin yalnızca Pakistan ve Katar heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Garibabadi, "Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı." dedi.