İran’dan körfez diplomasisi! Laricani, Katar Emiri ile kritik görüşme gerçekleştirdi

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi kabulünde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

DOHA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Umman ziyaretinin ardından Katar'a geçen Laricani, Emir Temim tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, salı günü, Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile Husilerin (Ensarullah Hareketi) Sözcüsü Muhammed Abdusselam ile bir araya gelmişti.